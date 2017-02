ஜெ. மரண தருவாயில் வெண்டிலேட்டரை எடுக்க அனுமதித்தது யார்? மைத்ரேயன் கிடுக்கிப்பிடி கேள்வி

உயிர் பிரியும் நேரத்தில், ஜெயலலிதாவுக்கு பொருத்தப்பட்ட, வென்டிலேட்டரை அகற்ற அனுமதித்தது யார்? என்று மைத்ரேயன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 14:37 [IST]

English summary

Who took the major decisions when Jayalalitha admitted in the Apollo hospital, asks Mythreyan.