உ.பி. முதல்வர் யார்? தொடங்கியது பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! மனோஜ் சின்காவுக்கு வாய்ப்பு

மும்பையில் இன்று நடைபெறும் ரயில்வே நிகழ்ச்சியொன்றை, மனோஜ்சின்கா புறக்கணித்துவிட்டார். அவரும் லக்னோவில் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளார்.

English summary

There is palpable tension outside the BJP's office in Lucknow where the legislator's party meet is being held. Demonstrations were held by the Keshav Prasad Maurya and Yogi Adityanath camps demanding that their leader be made the chief minister.