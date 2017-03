ஓபிஎஸ் டீமிலும் உற்சாகமில்லை, நவநீதகிருஷ்ணனும் ஹேப்பியில்லை.. பாட்டு பாடி வாங்கி கட்டிகிட்டாரோ?

இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு ஒதுக்கப்படும் என்ற விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினர் உற்சாகமில்லாமல் இருந்தததை போல அதிமுக எம்.பி. நவநீத கிருஷ்ணன் முகத்திலும் ஈயாடலையே. அப்படி என்னதான் நடந்திருக்கும

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Both OPS and Sasikala team were unhappy, double leaf symbol may be freeze?