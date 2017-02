பெங்களூர் சிறை வளாகம் முன்பு அதிமுகவினர் மோதிக் கொண்டது ஏன்?

பெங்களூர் சிறை வளாகம் முன்பு அதிமுகவினர் மோதிக் கொண்டது தொடர்பாக பரபரப்பு செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 21:55 [IST]

English summary

Sources say that it was a pre planned attack on the cars which were accompanying Sasikala to Bengaluru jail.