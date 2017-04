தொடர வேண்டுமா உன்னத வீரர்களின் உயிரிழப்புகள்? சிஆர்பிஎஃப் தலைவர் நியமனம்தான் எப்போது?

சிஆர்பிஎஃப் எனப்படும் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படைக்கு கடந்த 2 மாதங்களாக தலைமை இல்லாததால் எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாமல் இப்போது 26 வீரர்களை இழந்துவிட்டோம்.

English summary

The absence of a chief has hurt the CRPF bad. Only a full-time chief can take important policy decisions and this helps in crunch situations.