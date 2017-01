ரஷ்யா, சீனாவுக்கு முன்பாகவே இந்தியாவுக்கு போன் செய்த டொனால்ட் ட்ரம்ப்! என்ன காரணம்?

ரஷ்யா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் ஐரோப்பாவின் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் தொலைபேசியில் அழைப்புவிடுக்கும் முன்பாகவே இந்தியாவை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்.

English summary

Why Donald Trump chose Modi over Russia's Vladimir Putin, China's Xi Jinping and Japan's Shinzo Abe?