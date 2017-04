ஜாதிக்காக மருமகளை வெறுக்கவில்லை... திருச்சி சிவா சொல்லும் பகீர் காரணம்!

மீண்டும் புதிய சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ள திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவா மருமகளை மிரட்டவில்லை என்றும் ஜாதி ரீதியாக அவரை வெறுக்கவில்லை எனவும் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

English summary

DMK Rajya Sabha member Trichy Siva dismissing the allegation of threatening to this daughter-in Law.