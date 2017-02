பாகிஸ்தானை பயங்கரவாத நாடாக அறிவிக்கும் தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்கத் தயங்குவது ஏன்?

பாகிஸ்தானை பயங்கரவாத நாடாக அறிவிக்கக் கோரும் தனி நபர் மசோதாவை ஆதரித்தால் ராஜ்ய உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம் என்று இந்தியா கருதுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A private member's bill had been moved in the Rajya Sabha recently seeking to declare countries such as Pakistan as terror states. But citing diplomatic activities India decided to oppose the bill.