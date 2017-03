இரும்புப் பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளாவின் அரசியல் வாழ்க்கையை வீழ்த்திய "காதல்" ... பரபர பின்னணி

மணிப்பூரின் இரும்பு பெண்மணி இரோம் ஷர்மிளா தேர்தலில் வீழ்த்தப்பட்டு அரசியலை விட்டே விலகி நேரிட்டதன் பின்னணியில் அதிர வைக்கும் காரணங்கள் இருக்கின்றன.

English summary

Social Activist Irom Sharmila has lost the Assembly election in Thoubal, Manipur to Chief Minister Okram Ibobi Singh. The personal life of Irom Sharmila is main reason for her election lost.