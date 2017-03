சசிகலாவை பொதுச் செயலாளராக நியமித்தபோது ஓபிஎஸ் கையெழுத்திட்டது ஏன்? தம்பிதுரை கேள்வி

சசிகலாவை பொதுச் செயலாளராக நியமித்ததற்கான ஆவணத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வமும், அவருடன் உள்ளவர்களும் கையெழுத்திட்டது ஏன் என்று லோக்சபா துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

When Sasikala was appointed as ADMK's General Secretary, why did O.Pannerselvam and his associates signed in that file? asks M.P. Thambidurai.