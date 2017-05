சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் திடீரென அனுமதிக்கப்பட்டது ஏன்? பரபர தகவல்கள்

காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதே 'அரசியல்' காரணங்களுக்கு என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Here the reasons for Sonia Gandhi admitted to Hospital recently.