சிறுநீர் குடித்தது தமிழக விவசாயிகள்.. உப்பு கரிக்க வேண்டியது மத்திய அரசுக்கு

மக்களின் போராட்டங்களுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டிய அரசோ, அவர்களை நிர்வாணப்படுத்தியும், சிறுநீரை குடிக்க விட்டும் ரசித்துக் கொண்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Why the PM Modi yet to meet Tamilnadu farmers even after they ran naked and drunk their urine.