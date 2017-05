சேர்ந்து "சரக்கு" அடித்து விட்டு திரும்புகையில் சண்டை.. துரத்தி துரத்தி கணவரை சுட்ட மனைவி!

கணவர்- மனைவிக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஆத்திரமடைந்த மனைவி கணவரை துரத்தி சென்று துப்பாக்கியால் மூன்று முறை சுட்டார்.

English summary

A woman shot her husband as he drove their SUV down Hosur Road around 5pm on Friday. As the man, shot thrice in his abdomen, stumbled out and jumped into a BMTC bus to escape, she took the wheel of the SUV and chased down the bus.