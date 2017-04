டெல்லியில் விசாரணைக்குப் பிறகு கைது செய்யப்படுகிறார் தினகரன்? - வீடியோ

இரட்டை இலையை கைப்பற்றுவதற்கு தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம் கொடுக்க முயர்சித்த வழக்கில் டெல்லி குற்றப்பிரிவு போலீசார் தினகரனிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

TTV Dinakaran has gone to Delhi for inquiry with Delhi crime police. After the inquiry will Dinakaran be arrested?