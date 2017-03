அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிடவா? அமைச்சர்களிடம் கேட்ட சசிகலா.. ஏன் தெரியுமா?

தென் மாவட்ட அதிமுகவை திருப்திப்படுத்த, தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கலாமா என்பது பற்றி அமைச்சர்களுடன் சசிகலா ஆலோசித்தாராம்.

English summary

Will Sasikala to resign her post of AIADMK general secretary as Election commission may cancel her appointment as chief.