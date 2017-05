பணம் கொடுக்கலன்னா ரசாயனப் பொடி வீசுவோம்...விப்ரோ நிறுவனத்துக்கு வித்தியாச மிரட்டல்

பிரபல ஐடி நிறுவனமான விப்ரோவிற்கு ஈமெயிலில் வித்தியாசமான மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Wipro lodged complaint in bengaluru police that they received email threat to transfer Rs. 500 crore to particular account