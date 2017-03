உ.பி.சட்டசபை தேர்தலில் இமாலய வெற்றி.. ராஜ்யசபாவில் ராஜ நடை போடப் போகிறது பாஜக!

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபையில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் பாஜக வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ராஜ்யசபாவில் மெஜாரிட்டி குறைவாக உள்ள அக்கட்சியின் பலம் கிடுகிடுவென அதிகரிக்கவுள்ளது.

English summary

Having 53 members in the Rajya Sabha currently, the BJP now has the power to increase the number of their members to beat the Congress.