ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய ஜுன் 30வரை சர்வீஸ் சார்ஜ் இல்லை.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு ஜுன் 30ஆம் தேதி வரை சர்வீஸ் சார்ஜ் இல்லை என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The government has decided to withdraw service charges on booking of train tickets online. The withdrawal of service charge on online booking of train tickets has been extended to June 30.