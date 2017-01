டெல்லியில் ஜல்லிக்கட்டு உரிமை மீட்பு இயக்கத்தினர் மேற்கொண்டிருந்த உண்ணாவிரதம் வாபஸ் !

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி வழங்க கோரி டெல்லி ஜந்தர்மந்தரில் நடைபெற்று வந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

English summary

Fasting protest at delhi for the conduct of Jallikattu