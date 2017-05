என்னை ஏமாத்திட்டு வேற கல்யாணமா… துப்பாக்கி முனையில் மாப்பிள்ளையை கடத்திய கில்லாடி காதலி

உறவினர், சுற்றார் சூழ்ந்திருக்க துப்பாக்கியுடன் திருமண மண்டபத்தில் நுழைந்து கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மாப்பிள்ளையை அலேக்காக தூக்கிச் சென்ற காதலியால் கான்பூர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Bride groom was kidnapped from the wedding by woman in Hamirpur district in UP.