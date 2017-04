மனைவியை கடத்திச் சென்று நண்பர்களோடு சேர்ந்து பலாத்காரம் செய்த கணவன்.. உ.பி.யில் அதிர்ச்சி

திருமணமான சில நாட்களிலேயே அந்த பெண் கணவரை பிரிந்து தனது பெற்றோர்களுடன் வாழ்ந்து வந்ததுள்ள்ளார். இதனால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில், நண்பர்களை கூட்டு சேர்த்துக்கொண்டு, அப்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்துள்ளார் அந்த

English summary

Woman has accused her husband and his two friends of allegedly abducting her and gangraping her and leaving her in an unconscious state in Utterpradesh.