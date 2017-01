காணாமல் போன கிளியைக் கண்டுபிடித்துத் தருபவருக்கு ரூ.25,000 பரிசு வழங்குதாக பீகாரைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 23:58 [IST]

English summary

A bihar woman has announced a reward of Rs 25,000 for anyone who can bring back her missing parrot