கணவன் இல்லாமல் தனியாக ஷாப்பிங் சென்ற பெண் தலை துண்டிப்பு.. தாலிபான்கள் பயங்கரம்

ஆஃப்கானிஸ்தானில் கணவன் துணை இல்லாமல் தனியாக ஷாப்பிங் சென்ற பெண்ணை தாலிபன் தீவிரவாதிகள் தலையை துண்டித்து கொன்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் உலக நாடுகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A woman was beheaded in Afghanistan for going shopping without a male guardian. Authorities claim the violent crime was carried out by Taliban members.