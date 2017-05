கள்ளக்தாதலனோடு சேர்ந்து கணவரைக் கொன்ற மனைவி.. சுடுகாட்டில் வைத்துத் தூக்கிய போலீஸ்!

பெங்களூரில் கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கணவரை கொன்றுவிட்டு இயற்கை மரணம் என நாடகமாடி இறுதிச் சடங்கு செய்ய முயற்சித்த போது இருவரையும் போலீஸார் கைது செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A woman and a man said to be her paramour were arrested when they were trying to cremate the body of her husband, whom they had allegedly killed a day earlier. The incident took place at Thimmegowda Road near JC Nagar.o perform the last rites.