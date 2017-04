விரைவு தபால் மூலம் "முத்தலாக்" பிரதமர் மோடியிடம் டிவிட்டரில் பெண் புகார்

தனது கணவர் விரைவு தபால் மூலம் முத்தலாக் அனுப்பியுள்ளதாக பிரதமர் மோடியிடம் டிவிட்டரில் பெண் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Muslim woman in Uttar Pradesh's Kanpur city has received talaq through speed post within three month of her marriage, thereby yet against raising controversy over the triple talaq practice.