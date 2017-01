சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பெண்களை அனுமதிக்க முடியாது: தேவசம்போர்டு திட்டவட்டம்

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் 10 முதல் 50 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என தேவசம்போர்டு வாரியம் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Travancore Devaswom Board said on it would not break with tradition and customs in allowing entry to women in the age group of 10-50 into the shrine