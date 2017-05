பெண்களும் முத்தலாக் சொல்லாம்... உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்திய முஸ்லீம் தனி நபர் சட்டவாரியம் உறுதி

இஸ்லாமிய பெண்களும் மூன்று முறை தலாக் சொல்லி விவகாரத்துப் பெறலாம் என்று இந்திய முஸ்லீம் தனி நபர் சட்டவாரியம் உச்சநீதிமன்றத்தில் உறுதியளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian Muslim Women has rights to pronounce triple talaq in all forms, said by All India Muslim Personal Law Board