பயங்கரம்... சுற்றுலா விசா மூலம் வளைகுடாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு விற்பனையாகும் நேபாளப் பெண்கள்!

சுற்றுலா விசாவில் அழைத்ததில் சென்று வளைகுடா நாடுகளில் பெண்கள் விற்கப்பட்டுள்ளனர். நேபாள நாட்டு அதிகாரிகளின் துணையோடு இந்தக் கொடுமை நடந்துள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A shock report was revealed that women from Nepal were trafficked to gulf countries with help of higher official of Nepal.