பாலியல் தொல்லை விசாரணை காலத்தில் பெண் ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை... மத்திய அரசு அதிரடி

மத்திய அரசில் பணியாற்றும் பெண் ஊழியர்கள் பாலியல் தொல்லைக்குள்ளாக்கப்படும்போது அதற்கான விசாரணைக் காலத்தில் அவர்களுக்கு 90 நாள்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப்படும்.

English summary

The female employees of the Central government who file complaints of sexual harassment at the workplace can now avail leave up to 90 days during the pendency of the inquiry.