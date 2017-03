பாபர் மசூதி வழக்கு விசாரணையிலிருந்து அத்வானியை விடுவிக்க முடியாது- சுப்ரீம் கோர்ட் தடாலடி

பாபர் மசூதி வழக்கில் சிபிஐ தாமதமாக மேல்முறையீடு செய்ததால் தங்களை வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்ற அத்வானியின் கோரிக்கையை சுப்ரீம் கோர்ட் புறம் தள்ளிவிட்டது.

English summary

The Supreme Court on Monday said that it would not accept dropping of charges against BJP leader, L K Advani and others in the Babri Masjid case on technical grounds.