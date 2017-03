ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம் எக்காரணம் கொண்டும் கைவிடப்படாது: தர்மேந்திர பிரதான் திட்டவட்டம்

மக்களின் அச்சத்தை போக்கிவிட்டு ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம் கண்டிப்பாக செயல்படுத்தப்படும். நெடுவாசலில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக அரசு, உள்ளூர் மக்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை என பிரதான் தெரிவித்தார

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 14:39 [IST]

English summary

Won't get back in the Hydrocarbon extraction scheme, says union minister Darmendra Pradhan.