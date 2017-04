புரோக்கர் சுகேஷை சந்தித்து உண்மைதான்... 2 நாள் மழுப்பலுக்கு பின் உண்மையை ஒப்புக் கொண்ட தினகரன்!

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க புரோக்கர் சுகேஷை சந்தித்தது உண்மையே என டிடிவி தினகரன், டெல்லி போலீசில் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

After three days of questioning, Sasikala Natarajan's nephew T T V Dinakaran has finally confessed to having met Sukesh Chandrashekar. The Delhi police is questioning Dinakaran in connection with the Election Commission bribery case in which he was alleged to have offered Rs 50 crore for the AIADMK's two leaves symbol.