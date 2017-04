நான் பாதுகாப்பாகவும், உடல் நலத்துடனும் உள்ளேன்.. வதந்தியை நம்பாதீர்கள்.. பாபா ராம்தேவ் வேண்டுகோள்!

தான் இறந்துவிட்டதாக பரவி வரும் வதந்தியை நம்ப வேண்டாம் என யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Took yog shivir of thousands of yogis in Haridwar today. I am safe and healthy. Don't believe on any rumours pic.twitter.com/6P2KlUXw8l

English summary

Yoga guru Baba Ramdev refusing the rumours that he died in the accident. He tweeted that, Took yog shivir of thousands of yogis in Haridwar today. I am safe and healthy. Don't believe on any rumours.