போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விசிட் அடிக்கும் சி.எம்.. துடைப்பத்தால் பெருக்கும் அமைச்சர்.. கண்ணு வேர்க்குதே

லக்னோவின், ஹஜ்ராத்கஞ்ச் என்ற இடத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் பராமரிக்கப்படும் ஆவணங்கள், கைதிகள் அடைக்கப்படும் அறைகள் மற்றும் வசதிகளை முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் பார்வையிட்டார்.

English summary

Yogi Adityanath makes surprise visit in Hazratganj Police station in UP. the new Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath, made a surprise check at the Hazratganj police station in Lucknow.