உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக முதல்வர் வேட்பாளர் யார் தெரியுமா?

தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டங்களில் யோகி ஆதித்யாநாத்தை முதல்வர் வேட்பாளர் என அமித்ஷா மறைமுகமாக கூறி வந்தார். இதனால் அவரை முதல்வராக தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது.

English summary

Not naming a Chief Ministerial candidate has its own advantages. Ambiguity at the top keeps all contenders and their supporters interested.