மத மாற்றம் ஓயும் வரை கர்வாப்ஸி நீடிக்கும்... இப்படி சொன்னவர்தான் உபி முதல்வராகும் யோகி

மத மாற்றம் ஓயும் வரை சிறுபான்மையினரை இந்து மதத்துக்கு திரும்ப அழைக்கும் கர்வாப்ஸி நீடிக்கும் என வெறித்தனமாக பேசிய யோகி ஆதித்யநாத்தைத்தான் பாஜக உ.பி. முதல்வராக்கியுள்ளது.

English summary

After the Modi government came to power in 2014, Yogi Adityanath has vowed not to stop till religious conversion is banned.