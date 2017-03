அடுத்து பிரதமர்தான்.... மோடிக்கு செக் வைக்கும் உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ரசிகர்கள்

உ.பி. முதல்வராகிவிட்ட சர்ச்சை சாமியார் யோகி ஆதித்யநாத் ரசிகர்கள் இப்போதே அடுத்த பிரதமர் என்கிற கனவில் மிதக்க தொடங்கிவிட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Uttar Pradesh CM Yogi Aditynath supporters feel that he will become India's next prime minister.