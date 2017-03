உ.பி.யின் 21-வது முதல்வராக பதவியேற்றார் சர்ச்சை சாமியார் யோகி ஆதித்யநாத்!

உத்தரப்பிரதேசத்தின் 21-வது முதல்வராக சர்ச்சை சாமியார் யோகி ஆதித்யநாத் இன்று பதவியேற்றார்.

English summary

Yogi Adityanath, a five-time parliamentarian was sworn in as the new Chief Minister of Uttar Pradesh today.