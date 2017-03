சட்டசபை வளாகத்தில் குஜராத் உள்துறை அமைச்சர் மீது செருப்பு வீச்சு.. இளைஞர் கைது

குஜராத் சட்டசபை வளாகத்தில் உள்துறை அமைச்சரின் மீது செருப்பு வீசிய இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A youth attacked Gujarat Home Minister Pradip Jadeja with shoe. A man who has been identified as Gopal Italia hurled shoe at the minister while he was addressing to reporters outside Gujarat legislative assembly complex in Gandhinagar