இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டரில் பாப் இசை நிகழ்ச்சியில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல்-19 பேர் பலி

இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள மான்செஸ்டரில் பாப் இசை நிகழ்ச்சியில் பயங்கர குண்டுவெடிப்பு நடந்துள்ளது. தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 19 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 9:05 [IST]

English summary

At least 19 persons have died and 50 injured after multiple blasts hit the Manchester Arena in England during a concert. The police are not ruling out the role of a suicide bomber.