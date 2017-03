இந்தோனேசியாவிலிருந்து நாடு கடத்தப்படும் அபாயத்தில் 22 ஈழத் தமிழர்கள்.. உதவி கோரி கதறல்!

இந்தோனேசியாவிலிருந்து 22 இலங்கை அகதிகள் நாடுகடத்தப்பட உள்ளனர். நாடு திரும்பினால் தாங்கள் துன்புறுத்தப்படுவோம் என்ற அச்சத்தில் அவர்கள் உறைந்து போயுள்ளனர்.

Monday, March 27, 2017

22 Sri Lankan Tamils will be sent from Indonesia to Sri Lanka.