கலிபோர்னியாவில் குடியிருப்பின் மீது விழுந்து நொறுங்கிய குட்டி விமானம் - 3 பேர் பலி; 2 பேர் படுகாயம்

கலிபோர்னியாவில் உள்ள ரிவர் சைட் பகுதியில் சிறியரக விமானம் ஒன்று குடியிருப்பு பகுதி மீது விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

English summary

Three people were killed and two critically injured when their light aircraft crashed in California.