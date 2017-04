இளைஞர்கள் கூட செய்ய முடியாத வேலைய இந்த 3 வயசு குட்டீஸ் செய்யுது பாருங்க!

Arat has been showing lots of interest in football (soccer) ⚽️ and drawing recently, and sometimes he enjoys swimming 🏊. And he makes gymnastic moves on his own when he is at home 🏡. At this point, he spends roughly 2-hours per day exercising💪, filled with short breaks every five minutes to play😜; he never gets tired, though. I hope to see the day that all of Arat’s hard work pays off. Without a doubt, he burns off as much energy as a professional adult athlete, so he truly deserves all the best. 🌎 Translated by @asaffari for the future Olympian, Arat! ••••••••••••••••••••••••••••••• هر كسي ميتونه از شبكه هاي مجازي يك برداشتو داشته باشه، خوبه هر چند براي بعضيها هم نميتونه خوب باشه، دنياي مجازي ما رو با آدمهاي واقعي آشنا كرد كه الان جزو بهترين دوستان ما هستند دوستاني كه در شرايط عادي هيچ وقت نميشد اونا رو داشته باشيم، پس منو آرات از ديدن پستهاي ديگران انرژيه مثبت ميگيريم و اون انرژي ميتونه ما رو هر روز موفقتر از قبل كنه. همين شبكه مجازي تونست سكوي پروازي براي آرات باشه. اولين بار شخصي معروف از برزيل كه اسمشم فراموش كردم آراتو معرفي كرد و چند روز بعد روزنامه هايي از بريتانيا ( ديلي ميل ) و آلمان از آرات نوشتند. هر چيزي وقتي درست استفاده بشه ميتونه مفيد باشه همانطور كه اگه استفادشو بلد نباشي ميتونه تخريب كنه. 🍀 سال نوتون مبارك. آرات دوست واقعيه شبكه هاي مجازيتونه، و سعي ميكنه با پستاش بهتون روحيه و انگيزه بده و وقتي فكر ميكني ازش يك انرژيه مثبت بهت منتقل نميشه به راحتي بزارش كنار. هر چند ما محتاج انرژيه مثبت از همه هستيم اما مهم خودتونيد . دوستون داريم . آراتو باباش ❤️ #instalove#jj_forum#bose#adidas#followers#vscocam#vsco#sunset#sky#awesome#photooftheday#igers#beautiful#webstagram#cloudporn#landscape#instavsco#sunset#instagramhub#kids#baby#snow#Autumn##amazing#fitness#Arat

