இளைஞர்கள் கூட செய்ய முடியாத வேலைய இந்த 3 வயசு குட்டீஸ் செய்யுது பாருங்க!

டெல்லி: மூன்று வயது சிறுவன் பந்தை காலால் எட்டி உதைத்து கையில் பிடிப்பதும், சுவரில் மளமளவென ஏறுவதும் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
ஈரானைச் சேர்ந்த மூன்றரை வயது சிறுவன் அரத் ஹுசைனி. தலையில் நீளமான முடியுடன் வளம் வரும் இந்த சிறுவன், பந்தை தூக்கிப்போட்டு காலில் எட்டி உதைத்து கையால் துள்ளியமாக பிடிக்கிறான்.
மேலும் எடை தூக்குவது, சுவரில் எந்த பிடிமானமும் இன்றி மளமளவென ஏறுவது 130 சென்டி மீட்டர் உயரத்திலிருந்து டைவ் அடிப்பது, கைகளை மட்டும் பேலன்ஸ் செய்து தலைகீழாக நிற்பது என பல்வேறு சாகசங்களை செய்து வருகிறான்.
Arat has been showing lots of interest in football (soccer) ⚽️ and drawing recently, and sometimes he enjoys swimming 🏊. And he makes gymnastic moves on his own when he is at home 🏡. At this point, he spends roughly 2-hours per day exercising💪, filled with short breaks every five minutes to play😜; he never gets tired, though. I hope to see the day that all of Arat’s hard work pays off. Without a doubt, he burns off as much energy as a professional adult athlete, so he truly deserves all the best. 🌎 Translated by @asaffari for the future Olympian, Arat! ••••••••••••••••••••••••••••••• هر كسي ميتونه از شبكه هاي مجازي يك برداشتو داشته باشه، خوبه هر چند براي بعضيها هم نميتونه خوب باشه، دنياي مجازي ما رو با آدمهاي واقعي آشنا كرد كه الان جزو بهترين دوستان ما هستند دوستاني كه در شرايط عادي هيچ وقت نميشد اونا رو داشته باشيم، پس منو آرات از ديدن پستهاي ديگران انرژيه مثبت ميگيريم و اون انرژي ميتونه ما رو هر روز موفقتر از قبل كنه. همين شبكه مجازي تونست سكوي پروازي براي آرات باشه. اولين بار شخصي معروف از برزيل كه اسمشم فراموش كردم آراتو معرفي كرد و چند روز بعد روزنامه هايي از بريتانيا ( ديلي ميل ) و آلمان از آرات نوشتند. هر چيزي وقتي درست استفاده بشه ميتونه مفيد باشه همانطور كه اگه استفادشو بلد نباشي ميتونه تخريب كنه. 🍀 سال نوتون مبارك. آرات دوست واقعيه شبكه هاي مجازيتونه، و سعي ميكنه با پستاش بهتون روحيه و انگيزه بده و وقتي فكر ميكني ازش يك انرژيه مثبت بهت منتقل نميشه به راحتي بزارش كنار. هر چند ما محتاج انرژيه مثبت از همه هستيم اما مهم خودتونيد . دوستون داريم . آراتو باباش ❤️ #instalove#jj_forum#bose#adidas#followers#vscocam#vsco#sunset#sky#awesome#photooftheday#igers#beautiful#webstagram#cloudporn#landscape#instavsco#sunset#instagramhub#kids#baby#snow#Autumn##amazing#fitness#Arat
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சிறுவனின் இந்த பிரமீப்பூட்டும் சாகசங்களை விடியோவாகவும் போட்டோவாகவும் அவனது பெற்றோ இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த சுட்டி சிறுவனை 7.7 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர்.
@parsonline ❤️ اين روزها 👇 These days we observe some pages which publish Arat's videos in their pages without even tagging my son's name! This is not fair! These videos belong to a 3.5 year-old boy who struggles for his success every single day. Please atleast tag his name to play a role in making him famous. And we thank all of you who support Arat in different ways. 🙏❤️🍀 Translated by @hiivoolii_hk اين روزها خيلي از پيجها از فيلمهاي آرات در صفحه خودشون استفاده ميكنند اما بيشتر آنها حتي پيجشم را تگ نميكنند. اين كار درستي نيست اين فيلمها براي پسر كوچولو سه ساله و نيمي است كه هر روز براي موفقيتش تلاش ميكند. لطفا حداقل نامش را تگ كنيد تا شما هم سهمي در شناخته شدن بيشتر آرات داشته باشيد. ممنون از كساني كه به هر نحوي حاميه آرات هستند. ❤️🍀
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மேலும் அந்த சிறுவனை ஸ்மைடர் மேன், சூப்பர் கிட் என பல்வேறு செல்லப் பெயர்களை வைத்துட் கொஞ்சி வருகின்றனர். தன்னை சுற்றியுள்ளவர்களை தனது திறமையால் சந்தோஷப்படுத்த தனக்கு பிடிக்கும் என அந்த சிறுவன் தெரிவித்துள்ளான்.
@arat.gym #cr7 #cristianoronaldo #ronaldo #realmadrid #spain #madrid #football #kids #baby #babyboy #3yearsold #Arat #lovecr7 @cristiano
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👶🏻I love to make people around the word happy with the talent I have 🌍I'm 3 and half years old and I love to eat ice cream. 🍦🍨😋 I do sports such as (football, gymnastics, swimming, boxing,..) ⚽️🏊🏻🏅 I like painting, fast cars, playing with other kids, and I enjoy seeing my dad cheering for me 🙆🏻♂️🙅🏻♂️💁🏻♂️ I love so so much ❤️️ I told my dad and he wrote this down for me . I'm Arat @arat.gym Translated by @asa_kh🌸 • دوستي گفته بود سن فقط يك عدد است و تجربه ميتونه حرف اولو بزنه @behnazshirazib76 . مهم آرات است كه بهم اعتماد داره، مهم اعتماديه كه پدر به فرزندش داره، مهم اينه كه مردم دوستش دارند، مهم اينه كه قهرمان زندگيه من، قهرمان دلهاي ( حداقل كمي از ) مردمان سرتاسر دنياست ، مهم عشق مهم مهربانيه مهم ... • دنيا خودتو آماده كن، ما امروز بمب انرژي هستيم ، هيچ چيزي هم نميتونه جلومونو بگيره چون تو يك چشم بهم زدن مانعها محو ميشه. ما عاشقيم و عشق هيچي سرش نميشه. دوستون داريم ❤️ آرات و باباش 😉
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தனக்கு ஐஸ் க்ரீம் பிடிக்கும என்றும் ஃபுட்பால், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், நிச்சர், பாக்ஸிங் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுவருவதாகவும் சிறுவன் தெரிவித்துள்ளான். மேலும் ஓவியம் வரைய பிடிக்கும் என்றும் மற்ற குழந்தைகளுடன் விளையாட பிடிக்கும் என்றும் அந்த 3 வயது சிறுவன் தெரிவித்துள்ளான்.