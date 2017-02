பாக்.,மசூதியில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்: 50 பேர் பலி; 80 பேர் படுகாயம்

பாகிஸ்தானில் தற்கொலைப்படை தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 50 பேர் பலியாகினர். 80க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 21:53 [IST]

English summary

30 dead, 100 injured in suicide attack on Sufi shrine in Pakistan