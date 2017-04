பிரிட்டனில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த 38 இந்தியர்கள் சிக்கினர்.

English summary

UK Home Office Immigration Enforcement team raided MK Clothing Ltd and Fashion Times UK Ltd in the city in the East Midlands region of England last week and held 38 Indians and one Afghan man.