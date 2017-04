நீ வா செல்லம், பர்கர் வாங்கித் தர்றேன்.. 4 வயது தங்கச்சியுடன் வேனை ஓட்டிச் சென்ற 8 வயது "பொடியர்"!

அமெரிக்காவில் 8 வயது சிறுவன் தனது தங்கைக்கு பர்க்க வாங்க வேன் ஓட்டிச்சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A 8 years old boy with his 4 years old sister Takes Dad’s Van to McDonald’s After Learning to Drive from YouTube. He was willing to eat cheese buger so he went there.