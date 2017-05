பலூசிஸ்தானில் மசூதிக்கு வெளியே பயங்கர குண்டு வெடிப்பு... 10 பேர் பலி!

பலூசிஸ்தானில் மசூதிக்கு வெளியே நிகழ்ந்த பயங்கர குண்டுவெடிப்பில் 10 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

English summary

A blast in Balochistan has killed at least ten persons. The blast took place at Mastung in the Balochistan province after people when people were coming out after Friday prayers.