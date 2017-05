உறவினர்கள் எனக்கூறி 200 பேரை காசு கொடுத்து கூட்டி வந்த மாப்பிள்ளை!

சீனாவில் மாப்பிள்ளை ஒருவர் தனது உறவினர்கள் எனக்கூறி 200 பேரை வாடகைக்கு கூட்டி வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A man in northern China has been arrested on his wedding day after his wife's family realised that the 200 guests he invited from his side as family and friends were paid actors.