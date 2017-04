உதிரி பாகங்களை வாங்கி சொந்தமாக ஐபோன் தயாரித்து இளைஞர் அசத்தல்

சீனாவில் உள்ள மின்னணு சாதன கடைகளில் மொபைல் பாகங்களை தனித்தனியாக வாங்கி தனக்கான பிரத்யேக ஐபோனை சீன இளைஞர் ஒருவர் தயாரித்துள்ளார்.

English summary

An Engineer from America has bought separate parts of iphone and assembled Iphone 6S model on his own. He also released the video of how to assemble Iphone.