இன்டர்நெட் சென்டரில் இளைஞரின் டிக்கி"யை கடித்த பாம்பு.. பீதியில் அலறி ஓடிய இளைஞர்! - வீடியோ

தாய்லாந்தில் இன்டர்நெட் சென்டரில் இளைஞரை பாம்பு ஒன்று தாவி வந்து கடித்த வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

A Thai man's reaction of being bitten by a snake. The video became viral on internet.